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15:04, 30 января 2025Россия

Кадыров показал кадры уничтожения ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Ими он поделился в своем Telegram-канале.

На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике. Летательный аппарат наносит удары под командованием офицера Асламбека Салиева, уточнил Кадыров.

«В результате точечных ударов противник несет значительные потери. Фактически попытки удержать позиции для укронатовских бандитов превращаются в непрерывное испытание на прочность», — написал руководитель Чечни.

Ранее Кадыров показал видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат». Он рассказал, что после попадания беспилотника находившийся внутри боекомплект сдетонировал.

ЖЗЛ
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