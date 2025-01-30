Кадыров показал кадры уничтожения ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Ими он поделился в своем Telegram-канале.

На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике. Летательный аппарат наносит удары под командованием офицера Асламбека Салиева, уточнил Кадыров.

«В результате точечных ударов противник несет значительные потери. Фактически попытки удержать позиции для укронатовских бандитов превращаются в непрерывное испытание на прочность», — написал руководитель Чечни.

Ранее Кадыров показал видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат». Он рассказал, что после попадания беспилотника находившийся внутри боекомплект сдетонировал.