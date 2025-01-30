Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей

Кеннеди-младший: операции по смене пола у детей являются необратимой катастрофой

Кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних, ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, результаты анализа свидетельствуют о катастрофических последствиях для детей. Он отметил, что в вопросах медицинского вмешательства следует учитывать разные взгляды, в том числе тех, кто называет подобные процедуры «настоящим преступлением», и требует их запретить.

Кеннеди-младший назвал недопустимым, чтобы дети принимали решения «с необратимыми последствиями на всю оставшуюся жизнь».

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления детей в определенные страны, где разрешена смена пола. Парламентарии отмечали, что законопроект направлен на то, чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).