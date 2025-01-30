Раскрыта стоимость самого мощного смартфона Honor в России

Honor Magic 7 Pro появится в России в марте за 140 тысяч рублей

Новый флагманский смартфон Honor будет стоить в России 140 тысяч рублей. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил источник, близкий к федеральной рознице.

По данным инсайдера, топовый Magic 7 Pro будет доступен у российских ретейлеров за 140 тысяч рублей. Точная модификация и комплектация аппарата не раскрываются, однако известно, что в базе флагман имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс считается самым мощным на данный момент смартфоном Honor — он оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Elite.

Также источник заметил, что потребителей будут привлекать скидками и подарками на старте продаж. Honor Magic 7 Pro должен появиться в продаже на первой неделе марта — ориентировочно 4 или 6 числа.

Китайский анонс Honor Magic 7 Pro состоялся в ноябре 2024 года. Флагман получил 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 5000 нит. Смартфон оснащен камерой с объективами разрешением 200, 50 и 50 мегапикселей — в том числе телефотокамерой с увеличенным сенсором, батареей емкостью 5850 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 100 ватт, ОС Android 15 с оболочкой MagicOS 9.

В конце января в России открыли предзаказа на ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками Honor X9c. Аппарат оценили в 38 990 рублей.