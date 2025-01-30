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16:16, 30 января 2025Россия

Матвиенко посоветовала одному российскому министру чаще ездить в регионы

Спикер СФ Матвиенко посоветовала министру труда чаще ездить в регионы России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко посоветовала одному министру чаще ездить в регионы России. Свое пожелание она выразила на пленарном заседании, ее речь привела журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Матвиенко в ходе мероприятия обратилась к главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову. По мнению председателя высшей палаты парламента, тот больше посещает подведомственные ему учреждения.

Спикер Совфеда уверена, что реальную картину о происходящем в стране можно получить лишь в общении с рядовыми гражданами.

«Какие бы справки вам умные не писали, какие бы вы совещания в режиме видеоконференции не проводили, они нужны для работы. Но только в регион. В учреждения, в службу занятости, встречи с людьми, на предприятии и так далее», — заявила Матвиенко.

Также председатель призвала Котякова стать публичнее, чтобы у граждан лучше складывалось понимание действий правительства.

Ранее Матвиенко назвала исполнение задач послания президента России Владимира Путина приоритетом для сенаторов.

ЖЗЛ
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