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17:49, 30 января 2025Россия

Медведев призвал выдворять из России мигрантов-наркоманов

Медведев призвал без промедления выгонять из России мигрантов-наркоманов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Мигрантов, употребляющих наркотики, нужно выдворять из России без промедления. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства, кадры которого опубликованы на его странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что в ходе совещания будут обсуждать проблемы, требующие неотложного внимания и решения, одна из которых — ситуация с иностранцами, употребляющими наркотики.

«В целом здесь подход должен быть очень простой — их надо выдворять незамедлительно», — призвал политик.

Ранее Медведев заявил, что этнические анклавы, формирующиеся из семей мигрантов в России, могут стать рассадниками экстремизма. По его словам, длительное нахождение семей иностранцев в России создает нагрузку на социальную сферу, а в некоторых случаях становится причиной напряженности в межнациональных отношениях.

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