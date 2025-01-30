Мэр российского города проиграл выборы жене своего водителя

В Свердловской области действующий мэр проиграл выборы жене своего водителя

Мэр города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы жене своего же водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Голосование состоялось 30 января. 35-летняя Юлия Маслакова набрала 17 голосов депутатов. Действующий глава города получил только шесть. В начале заседания Маслакова заявила об отводе своей кандидатуры, однако принять его не позволил регламент.

Личность избранной главой города россиянки подтверждает Ura.ru со ссылкой на «источник в местном истеблишменте».

В конце 2024 года новый мэр появился еще у одного города Свердловской области — Туринска. Им стал участник специальной военной операции Владимир Моисеев. Он также был избран путем голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.