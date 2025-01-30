Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 30 января 2025Россия

Мэр российского города проиграл выборы жене своего водителя

В Свердловской области действующий мэр проиграл выборы жене своего водителя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мэр города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы жене своего же водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Голосование состоялось 30 января. 35-летняя Юлия Маслакова набрала 17 голосов депутатов. Действующий глава города получил только шесть. В начале заседания Маслакова заявила об отводе своей кандидатуры, однако принять его не позволил регламент.

Личность избранной главой города россиянки подтверждает Ura.ru со ссылкой на «источник в местном истеблишменте».

В конце 2024 года новый мэр появился еще у одного города Свердловской области — Туринска. Им стал участник специальной военной операции Владимир Моисеев. Он также был избран путем голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше