МИД Украины вызвал посла Словакии из-за высказываний Фицо о вмешательстве

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Словакии Павла Виздала из-за высказываний премьер-министра страны Роберта Фицо о попытках вмешательства Киева. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Было выражено решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики», — подчеркнули в украинском МИД.

Как сообщается, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко в ходе встречи с Виздалом выразил глубокое разочарование высказываниями Фицо и назвал их неприемлемыми. В частности, украинский дипломат обвинил власти Словакии в распространении пророссийской позиции и нелогичных действиях из-за прекращения транзита российского газа в Европу.

Ранее Фицо назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о протестах вмешательством в дела Словакии. Он добавил, что украинское телевидение создает образ Словакии на Украине как страны, в которой происходит падение системы.