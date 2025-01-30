Минфин Германии отверг призывы о срочной помощи Украине

NTV: Минфин Германии отверг призывы о выделении срочной военной помощи Украине

Министерство финансов Германии отвергло призыв бюджетного комитета бундестага выделить Украине срочную военную помощь. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источники.

«Никаких признаков выделения какой-либо срочной дополнительной помощи со стороны Германии Украине не наблюдается, несмотря на соответствующий запрос бюджетного комитета бундестага», — передает телеканал.

По информации источников, от министерств, ответственных за выделение средств, на данный момент не было никаких запросов на дальнейшее рассмотрение вопроса предоставления помощи Киеву.

17 января глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала власти страны за нерешительность в помощи Украине. По ее словам, немецкие политики во время предвыборной кампании отдают приоритет национальной перспективе вместо того, чтобы взять на себя «реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе».

