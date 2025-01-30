Мужчина помог россиянину заменить колесо и украл у него сумку с деньгами

Приезжий помог москвичу заменить колесо и украл у него сумку с 19,5 млн рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего приезжего, подозреваемого в краже сумки с миллионами рублей у местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, 26-летний мужчина заметил спущенное колесо на своей машине и заехал на ближайшую автозаправочную станцию (АЗС) для его замены. Там к нему подошел неизвестный и предложил помощь, после чего ушел. Тогда же потерпевший заметил, что из салона его авто пропала сумка с 19,5 миллиона рублей, и обратился в полицию.

Подозреваемый в краже был задержан в аэропорту при попытке вылететь из страны. По версии следствия, он воспользовался отсутствием водителя на АЗС и похитил сумку с деньгами. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее в Подмосковье 40-летний таксист украл у 36-летнего пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей.