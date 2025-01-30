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16:04, 30 января 2025Силовые структуры

Мужчину задержали за возбуждение ненависти и вражды к россиянам

В Тюмени задержали подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды к россиянам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тюмени задержали подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды к россиянам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия») УК РФ.

По данным следствия, 16 октября 2023 года мужчина с подельником — уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство — опубликовал в Telegram-канале сообщение, которое содержало признаки возбуждения вражды в отношении русских граждан и призыв к совершению противоправных действий в отношении жителя Санкт-Петербурга.

Следователи СК и оперативные сотрудники «Центра Э» установили личность подозреваемого. Злоумышленник был задержан, он полностью признал свою вину. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый доставлен в Санкт-Петербург для избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов). Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ.

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