Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

ТАСС: следователи СК РФ установили местонахождение актера-иноагента Смольянинова

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Местонахождением Смольянинова назвали Латвию

Защита Смольянинова утверждает, что решение об объявлении его в международный розыск, является формальным, поскольку Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК РФ) известно о его местонахождении. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении актера продлили еще на три месяца — до 26 апреля 2025 года.

Еще в прошлом году, в том числе со стороны латвийских правоохранителей, где, как предполагается, проживает Смольянинов, российские следователи получили отказ в установлении его местонахождения и содействии в его выдаче источник ТАСС

По данным агентства, сейчас актер находится в Латвии. Накануне РИА Новости сообщало, что страна, где сейчас живет Смольянинов, отказала России в правовой помощи. Издание предположило, что актер находится в Латвии: об этом свидетельствуют его публикации в социальных сетях.

Заседание суда прошло в закрытом режиме

Известно, что представитель защиты актера посчитала решение суда о его заочном аресте незаконным и необоснованным. Адвокат подала апелляционную жалобу и просила отменить постановление суда, с которым не согласна.

Кроме того, следствие настаивало в суде на избрании заочного ареста актеру, поскольку он «может продолжить заниматься преступной деятельностью путем совершения новых преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, уничтожить доказательства, а равно иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу». По просьбе представителя СКР суд провел заседание в закрытом от публики и журналистов режиме, чтобы сохранить неразглашение тайны следствия.

Актер выражал готовность воевать на стороне Украины

29 октября 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Смольянинова на два месяца. Артист проходит обвиняемым по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

9 января 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. 13 января 2023 года актера объявили иноагентом, а 13 мая 2023 года включили в перечень террористов и экстремистов.

Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины Артур Смольянинов актер

В октябре 2022 года на Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии России. Незадолго до этого он покинул страну. В одном из интервью актер заявил о готовности воевать на стороне Украины против России.