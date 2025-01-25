России отказали в помощи по привлечению к ответственности актера Смольянинова

Страна, где находится актер Смольянинов, отказала в правовой помощи России

Страна, где сейчас живет актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), отказала России в правовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Смольянинов заочно арестовал по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти. Российские правоохранители обращались к государству, в котом находится актер, с запросом о правовой помощи и предоставлении сведений, им отказали.

Как сообщает агентство, предполагается, что Смольянинов находится в Латвии — об этом свидетельствуют публикации в его соцсетях.

В январе 2023 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера. По данным следствия, Смольянинов в интервью иностранному изданию сделал ряд заявлений, направленных против России.