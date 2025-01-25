Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 25 января 2025Силовые структуры

России отказали в помощи по привлечению к ответственности актера Смольянинова

Страна, где находится актер Смольянинов, отказала в правовой помощи России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Страна, где сейчас живет актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), отказала России в правовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Смольянинов заочно арестовал по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти. Российские правоохранители обращались к государству, в котом находится актер, с запросом о правовой помощи и предоставлении сведений, им отказали.

Как сообщает агентство, предполагается, что Смольянинов находится в Латвии — об этом свидетельствуют публикации в его соцсетях.

В январе 2023 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера. По данным следствия, Смольянинов в интервью иностранному изданию сделал ряд заявлений, направленных против России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков отметил недружественную позицию Японии в ответ на слова премьера Исибы о мире

      Российский военный рассказал об ошибке и попадании в плен командира ВСУ в ДНР

      России отказали в помощи по привлечению к ответственности актера Смольянинова

      Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ЧС

      В МИД России рассказали о сотрудничестве Запада с украинскими киберпреступниками

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру

      На Западе заявили о безвыходном положении для Украины на поле боя

      Фицо рассказал о подготовке выдворения из Словакии иностранных инструкторов

      Давшего показания на двух замов начальника Генштаба ВС России будут судить

      Перебежчик рассказал о подготовке украинских военных в Великобритании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше