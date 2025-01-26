ТАСС: Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС. В какой именно стране нашли актера, в публикации не уточняется.

При этом срок предварительного следствия по уголовному делу продлили еще на три месяца, то есть до 26 апреля. Смольянинова до этого заочно арестовали по уголовному делу о фейках об армии и возбуждении ненависти.

Ранее РИА Новости сообщило, что страна, где сейчас живет Смольянинов отказала России в правовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости. Как сообщает агентство, предполагается, что актер находится в Латвии — об этом свидетельствуют публикации в его соцсетях.