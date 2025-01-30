На Украине оценили возможность возвращения отключений света на следующей неделе

В «Укрэнерго» опровергли прогноз о возвращении отключений света в начале февраля

Украина может столкнуться с возвращением отключений света уже на следующей неделе в случае похолодания до минус 16 градусов. Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии украинскому изданию Telegraf.

«При понижении средних температур до минус пяти градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит (...) Это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения», — предсказал эксперт. Он оценил уровень нехватки электроэнергии в два гигаватт-часа и подчеркнул, что страна может восполнить дефицит только при наличии мощностей у соседних стран.

В свою очередь, Национальная энергетическая корпорация «Укрэнерго» опровергла прогноз Игнатьева и заявила о стабильной ситуации в энергосистеме страны. «Прогнозируемый уровень понижения температуры не приведет к существенным проблемам», — заявили энергетики.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко допустил возобновление отключений света в стране. Он указал на предыдущие периоды отключений и подчеркнул, что энергообъекты Украины получают значительные повреждения.