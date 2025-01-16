На Украине допустили возобновление отключений света

Украинский эксперт Харченко: Отключения света в стране вернутся в случае холодов

Отключения электроэнергии на Украине вернутся в случае наступления холодов ниже минус пяти градусов в стране. Об этом заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала «Киев-24».

«Февраль может быть очень сложным. Если будут морозы, будет очень сложно», — подчеркнул украинский эксперт.

Харченко допустил возобновление отключений света на Украине в случае отрицательной температуры и новых ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергоинфраструктуре. Он указал на предыдущие периоды отключений и подчеркнул, что энергообъекты страны получают значительные повреждения.

15 января ВС России нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о превентивном отключении света в стране на фоне воздушных тревог.