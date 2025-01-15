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11:36, 15 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о массированном ракетном ударе. Что известно об атаке ВКС России?

«Страна.ua»: ВКС России наносят массированный ракетный удар по Украине
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На Украине сообщили о массированном ракетном ударе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечает издание, массированный удар наносят самолеты ВКС России. В частности, в Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины и Харькове слышны звуки взрывов.

При этом «Военная хроника» сообщила, что пошла вторая волна ракет. Уточняется, что большая часть направлена под Киев или со смещением в сторону Винницы.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о превентивном отключении света в стране на фоне воздушных тревог. «В связи с массовой атакой оператор системы передачи применяет меры профилактики ограничений», — говорится в публикации. Отмечается, что электричество отключено в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Запорожской области и Донецкой народной республики.

Позднее появилась информация о возгорании на электроподстанции в центре Киева рядом с помещением офиса президента Украины. Причиной могли стать перегрузки сети в связи с массированной ракетной атакой.

Кроме того, удары пришлись по энергоинфраструктуре во Львове. При этом мэр города Андрей Садовый добавил, что в городе не стали отключать электричество, несмотря на атаку.

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Какие повреждения получила Украина?

Серия взрывов прозвучала в Харькове. Сколько именно их было, а также где они прогремели, не уточнялось. Но стало известно об ударе по расположению бойцов украинской армии на территории пожарного полигона в Залютино. «Там еще остались целыми и нетронутыми полный машин гараж и склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками. Это "что-то" в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной», — сказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Минимум пять мощных взрывов прогремели в Ивано-Франковске на западе Украины. В Винницкой области были слышны звуки взрывов. Кроме того, были атакованы использовавшийся для ударов по Запорожской области аэродром ВСУ в Черкассах и объекты инфраструктуры на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

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