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09:06, 15 января 2025Бывший СССР

В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов

В Ивано-Франковске прозвучало минимум 5 мощных взрывов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frenkivsk region / Handout / Reuters

В Ивано-Франковске на западе Украины прозвучала серия минимум из пяти взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Ивано-Франковске прогремели как минимум пять мощных взрывов, пишут местные паблики», — указано в сообщении.

О взрывах в городе сообщают издания «РБК-Украина» и «Общественное».

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области ударами Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что в результате ударов ВС России мирные жители не пострадали.

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