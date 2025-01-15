В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов

В Ивано-Франковске прозвучало минимум 5 мощных взрывов

В Ивано-Франковске на западе Украины прозвучала серия минимум из пяти взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Ивано-Франковске прогремели как минимум пять мощных взрывов, пишут местные паблики», — указано в сообщении.

О взрывах в городе сообщают издания «РБК-Украина» и «Общественное».

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области ударами Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что в результате ударов ВС России мирные жители не пострадали.