На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о превентивном отключении света

На Украине на фоне воздушных тревог по всей стране ввели превентивное отключение света. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«В связи с массовой атакой оператор системы передачи применяет меры профилактики ограничений», — говорится в публикации.

Отмечается, что свет отключен в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, ограничения электроэнергии действуют на занятой Вооруженными силами Украины территории Запорожской области и Донецкой народной республики.

Ранее на Украине спрогнозировали отключение света как минимум на несколько лет. По словам директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, отключения электричества продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы.