Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

ФСБ показала видео пресечения акции ГУР, рассчитывавшего на сдачу Горловки

В ФСБ России рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления Горловки. По раскрытым данным, за оставление населенного пункта российским военнослужащим обещали один миллион долларов.

Однако попытки украинских разведчиков были выявлены военной контрразведкой ФСБ и переведены в контролируемые условия. Так, в ходе оперативной игры украинская военная разведка перевела 100 тысяч долларов в качестве аванса.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Украина понесла значительные потери из-за предложения о сотрудничестве

Также во время оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, подразделения ВС РФ нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям, в результате чего противник понес значительные человеческие и материальные потери.

Тем временем полученные в качестве аванса денежные средства были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.

ФСБ показала видео пресечения акции украинской разведки на горловском направлении

Кроме того, военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Об этом он сам рассказал на видео, опубликованном ФСБ. В этом же ролике показаны кадры пресечения операции Киева. Принимавшие участие в оперативной игре военнослужащие рассказали, что подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.

ФСБ также предоставила аудиозапись разговора представителя украинской военной разведки с находившимися на позиции под Горловкой российскими военными. На ней слышно, как сторона противника обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций. «Тут есть два варианта: или мне делать имитацию в разных сторонах на броне, так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши», — таким образом предложил провести сделку украинский разведчик.

Киев обещал россиянину 1,5 миллиона за отравление сотрудников ОПК

Накануне, 14 января, центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на оборонно-промышленном предприятии в Ярославской области. По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали отравить сотрудников завода с помощью химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей.

По версии следствия, в декабре 2024 года 40-летний житель города Гаврилов-Ям Илья Б. начал переписку с анонимным пользователем в сети. Во время общения они критиковали специальную операцию на Украине и действующую власть. В ходе беседы неизвестный предложил россиянину фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт с отравлением на территории машиностроительного завода.

Также стало известно, что задержанному по подозрению в планировании теракта Киев обещал заплатить за выполнение задания полтора миллиона рублей.

ФСБ предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера

Кроме того, месяцем ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении высокопоставленного офицера и военного блогера, который освещает события спецоперации.

Террористические акты планировались украинскими спецслужбами. Исполнителем также должен был стать россиянин, который через Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины.

Силовики установили, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. На нем были поражающие элементы в виде шариков. СВУ было закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.