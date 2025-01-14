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09:49, 14 января 2025Силовые структуры

Раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников российского ОПК

Планировавшему отравить работников предприятия ОПК мужчине обещали 1,5 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчине, задержанному ФСБ по подозрению в планировании теракта с отравлением сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в Ярославской области, обещали заплатить за выполнение задания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сумма гонорара за отравление людей должна была составить полтора миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2024 года житель Гаврилов-Яма вступил в переписку с анонимным пользователем, с которым они стали критиковать СВО и действующую власть. Вскоре собеседник предложил мужчине фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт с отравлением.

Для мужчины подготовили схрон с опасными химическими веществами, к которому он поехал 8 января и был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

О предотвращении теракта стало известно ранее, 14 января. Сообщается, что мужчина планировал залить химвещества в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия.

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