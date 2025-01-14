Раскрыт обещанный гонорар за отравление сотрудников российского ОПК

Планировавшему отравить работников предприятия ОПК мужчине обещали 1,5 млн руб.

Мужчине, задержанному ФСБ по подозрению в планировании теракта с отравлением сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в Ярославской области, обещали заплатить за выполнение задания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сумма гонорара за отравление людей должна была составить полтора миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2024 года житель Гаврилов-Яма вступил в переписку с анонимным пользователем, с которым они стали критиковать СВО и действующую власть. Вскоре собеседник предложил мужчине фотографировать объекты критической инфраструктуры, а также совершить теракт с отравлением.

Для мужчины подготовили схрон с опасными химическими веществами, к которому он поехал 8 января и был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

О предотвращении теракта стало известно ранее, 14 января. Сообщается, что мужчина планировал залить химвещества в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия.

