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01:12, 30 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об аресте активов Дерипаски на 50 миллионов долларов

СБУ сообщила об аресте активов Дерипаски на $50 млн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать активы российского бизнесмена Олега Дерипаски на 2,11 миллиарда гривен (50 миллионов долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о партии бокситов и глинозема в 500 тысяч тонн. Она хранилась на складах глиноземного завода в Николаеве с 2022 года.

Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск Дерипаски по поводу снятия с него санкций Евросоюза. Бизнесмен просил европейский суд поручить Совету ЕС выплатить ему денежную компенсацию за понесенный им нематериальный ущерб.

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