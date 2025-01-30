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12:17, 30 января 2025Мир

На Западе рассказали об отсутствии у НАТО средств защиты от «Орешника»

RS: У НАТО нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Ministry of Defence of the Russian Federation / Wikipedia.org

У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник». Об этом заявил командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми, сообщает Responsible Statecraft (RS).

«Летящий со скоростью больше десяти махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу НАТО», — уточнил он.

По словам Джерми, в случае возможного столкновения с НАТО Россия будет наносить удары по тем же объектам, что и на Украине.

Ранее бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что размещение одного «Орешника» в Белоруссии может навсегда заставить «успокоиться» Польшу. Он подчеркнул, что тогда успокоятся и «сообщники» Варшавы.

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