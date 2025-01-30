Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:07, 30 января 2025Мир

Раскрыты последствия размещения Орешника в Белоруссии

Политолог Кедми: «Орешник» в Белоруссии заставит успокоиться Польшу навсегда
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Darya Tryfanava / Unsplash

Размещение одной ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда заставить «успокоиться» Польшу. Такие последствия размещения «Орешника» в стране раскрыл бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.

«Достаточно, что они (...) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — высказался он.

Как утверждает эксперт, у Минска никогда не было претензий к соседним государствам, в отличие от Варшавы, которая всеми способами нагнетает обстановку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Он отметил, что для такого производства России понадобится не один год. «Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника"», — рассказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram

      В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

      В ЕС рассказали о загрязнении импортируемых морепродуктов опасными микрочастицами

      Порномодель рассказала о самой странной просьбе поклонника

      В России оценили срок службы Су-57

      В Вашингтоне рядом с аэропортом столкнулись самолет и военный вертолет

      Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии

      Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

      Мужчинам раскрыли признаки зависимости от мастурбации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше