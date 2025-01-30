Раскрыты последствия размещения Орешника в Белоруссии

Политолог Кедми: «Орешник» в Белоруссии заставит успокоиться Польшу навсегда

Размещение одной ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда заставить «успокоиться» Польшу. Такие последствия размещения «Орешника» в стране раскрыл бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.

«Достаточно, что они (...) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — высказался он.

Как утверждает эксперт, у Минска никогда не было претензий к соседним государствам, в отличие от Варшавы, которая всеми способами нагнетает обстановку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Он отметил, что для такого производства России понадобится не один год. «Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника"», — рассказал глава государства.