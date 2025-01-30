В Уссурийске начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

В Уссурийске начался суд по делу авторов проекта шоу о вымышленном депутате Наливкине — режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Они обвиняются по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и части 2 статьи 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, первое заседание прошло на днях. Слушания отложили до марта, потому что судья ушел в отпуск. Режиссер шоу сказал, что он и его защита будут добиваться оправдания.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении авторов шоу возбудили после публикации одного из роликов шоу. Речь идет о ролике с названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем фейковый чиновник стреляет из гранатомета и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».