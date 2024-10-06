Умер игравший депутата Наливкина актер. До последнего своего дня он доказывал, что не сделал ничего плохого

Умер игравший депутата Наливкина актер Неретин

6 октября стало известно о кончине актера Андрея Неретина, игравшего депутата, «председателе исполкома Уссурийского района» Виталия Наливкина. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб. Актеру было 48 лет.

По информации источника, в последние годы Неретин много болел, летом перенес операцию на тазобедренном суставе и микроинсульт, но затем пошел на поправку. Однако в субботу, 5 октября, ему резко стало плохо дома. Актера экстренно госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Наливкин — собирательный образ российских региональных депутатов. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.

Кроме того, сообщается, что у близких актера нет финансовой возможности организовать похороны. Вероятно, его родным придется собирать средства с помощью поклонников проекта, чтобы организовать похороны.

Актер опубликовал последнее видео накануне своей смерти

Информацию о смерти актера Андрея Неретина подтвердил режиссер скетч-шоу «Виталий Наливкин», автор проекта BARAKuda Андрей Клочков. Он уточнил, что артиста не стало вечером 5 октября, он умер в Приморье. Кроме того, режиссер рассказал о пагубном пристрастии покойного.

Он год не пил до этого, то есть проходил лечение, но после того как узнал, что проект закрывается, он сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно, в общем, пьянствовал. Такая особенность у него была. За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувство привести, и он скончался спустя сутки в больнице. Вот эта новость повлияла на него, из-за вот этих новых уголовных дел, которые на нас завели Андрей Клочков режиссер

За день до своей кончины, 4 октября, Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором Неретин рассказывает, что продолжать проект стало невозможно. В своем последнем ролике он указал, что «каждый раз после любых съемок» авторов «тянут в полицию» и «обещают посадить в тюрьму». «Мы ничего плохого не сделали, но вот так получается», — сказал актер.

Съемочную группу «Депутата Наливкина» неоднократно привлекали к ответственности

Режиссер Клочков напомнил, что недавно из-за одного из роликов шоу было возбуждено очередное уголовное дело — об изготовлении взрывных устройств. Раньше съемочной группе вменяли хулиганство. Обвиняемые по этому делу — сам Клочков и продюсер Семен Вавилов. Поводом стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором фейковый чиновник стреляет из гранатомета и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России».

До этого внимание правоохранительных органов привлекло другое видео, опубликованное на YouTube-канале шоу. В ролике под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» выдуманный чиновник помогает горожанам и сотрудникам правоохранительным органов справиться с жарой, поливая их водой из шланга. Причиной стало использование знаков отличия полиции на автомобиле.

Кроме того, в ноябре 2022 года в отношении автора проекта BARAKuda Андрея Клочкова и других участников съемочной группы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве из-за видео, в котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Клочков позже рассказал, что оружие в видео было ненастоящим и ролик записывался в безлюдном месте.

До этого полиция проводила проверку пародийного видео, в котором рассказывалось о вымышленном силовике, подполковнике Алексее Андрейченко, задержанном за коррупцию. В видео, стилизованном под новостной репортаж, нашли признаки неуважения к власти. В ролике в доме Андрейченко обнаружили «сотни килограммов денег». Разоблачить его помог Наливкин. Тогда Неретин был арестован на пять суток. «Им поставили задачу отыграться, они с точки зрения закона не могут нам ничего предъявить, кроме мелкого штрафа. Поэтому они решили действовать такими методами. Просто привезли в суд, впаяли пять суток за якобы нецензурную брань», — прокомментировал задержание актера Клочков.

Неретин стал звездой интернета в 2020 году

Андрей Неретин начал свою актерскую карьеру в проекте в 44 года. До этого он трудился разнорабочим. По словам его близкой подруги Влады Куцевой, Неретин воспитывался в интернате в Красноярском крае. В юности сидел в тюрьме за угон фургона. После окончания срока переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске он занимался грузоперевозками, а также подрабатывал на дачах местных жителей.

Куцева рассказала, что свои услуги мужчина рекламировал в интернете, и однажды к нему обратились создатели проекта «Виталий Наливкин». В 2020 году за один ролик Неретин получал 1,5 тысячи рублей. Режиссер, сценарист проекта Андрей Клочков рассказывал, что в Уссурийске актера теперь «даже без пиджака» узнают.