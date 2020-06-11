В пародийном ролике о силовике-коррупционере нашли признаки неуважения власти

Полиция начала проверку пародийного видео, в котором рассказано о вымышленном силовике, подполковнике Алексее Андрейченко, которого задерживают за коррупцию. Правоохранители нашли в нем признаки неуважения власти, сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю. Видео доступно на YouTube.

Ролик стилизован под новостной репортаж. По сюжету, в доме Андрейченко находят «сотни килограммов денег». «Объяснить происхождение всех этих баулов с деньгами Андрейченко наотрез отказался», — сообщил женский голос за кадром, имитирующий интонацию ведущей новостной передачи.

Разоблачить «высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел» помогает еще один вымышленный персонаж — «председатель исполнительного комитета города Уссурийска» Виталий Наливкин. В конце ролика Андрейченко отправляют под домашний арест, приковав к кровати наручниками.

«Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти», — заявили в полиции Уссурийска. Там также сообщили, что ведомство устанавливает личности автора и героев видеоролика. Управление МВД по Приморскому краю планирует привлечь их к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП России («Распространение информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам»).

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных депутатов. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с проблемой жителей Уссурийска, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.

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