Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом

На актеров шоу о чиновнике Наливкине составили протоколы за ношение полицейской формы

На актеров сатирического шоу о вымышленном «председателе исполкома Уссурийского района» Виталии Наливкине составили протоколы за ношение полицейской формы в ролике. О том, что команде проекта грозят штрафы, «Ленте.ру» сообщил один из членов съемочной группы компании BARAKuda, выпускающей шоу.

Внимание правоохранительных органов привлекло последнее видео, опубликованное на YouTube-канале шоу. В ролике под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» выдуманный чиновник помогает горожанам и сотрудникам правоохранительным органов справиться с жарой, поливая их водой из шланга.

Протоколы составили не только на актеров, но и на членов съемочной группы, им также грозят штрафы. Причиной, как заявил собеседник, стало использование знаков отличия полиции на автомобиле. Он уточнил, что машина, показанная в эпизоде, была гражданской, а команда шоу стилизовала ее под транспортное средство правоохранительных органов.

«Мы используем [полицейскую] форму как съемочный реквизит, наши актеры не ходят в ней по улице, не совершают противоправных действий, они участвуют в эпизоде, который прописан в сценарии», — также добавил источник. Тем не менее у съемочной группы изъяли форму и мигалку. Участник команды добавил, что создатели интернет-шоу планирует обжаловать решение суда в том случае, если актеров и членов съемочной группы признают виновными.

В ноябре стало известно, что в отношении автора проекта BARAKuda Андрея Клочкова и других участников съемочной группы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Поводом стало видео, в котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Клочков позже рассказал, что оружие в видео было ненастоящим и ролик записывался в безлюдном месте.