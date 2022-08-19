Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом

На актеров шоу о чиновнике Наливкине составили протоколы за ношение полицейской формы

Кадр: BARAKuda / YouTube

На актеров сатирического шоу о вымышленном «председателе исполкома Уссурийского района» Виталии Наливкине составили протоколы за ношение полицейской формы в ролике. О том, что команде проекта грозят штрафы, «Ленте.ру» сообщил один из членов съемочной группы компании BARAKuda, выпускающей шоу.

Внимание правоохранительных органов привлекло последнее видео, опубликованное на YouTube-канале шоу. В ролике под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» выдуманный чиновник помогает горожанам и сотрудникам правоохранительным органов справиться с жарой, поливая их водой из шланга.

Протоколы составили не только на актеров, но и на членов съемочной группы, им также грозят штрафы. Причиной, как заявил собеседник, стало использование знаков отличия полиции на автомобиле. Он уточнил, что машина, показанная в эпизоде, была гражданской, а команда шоу стилизовала ее под транспортное средство правоохранительных органов.

«Мы используем [полицейскую] форму как съемочный реквизит, наши актеры не ходят в ней по улице, не совершают противоправных действий, они участвуют в эпизоде, который прописан в сценарии», — также добавил источник. Тем не менее у съемочной группы изъяли форму и мигалку. Участник команды добавил, что создатели интернет-шоу планирует обжаловать решение суда в том случае, если актеров и членов съемочной группы признают виновными.

В ноябре стало известно, что в отношении автора проекта BARAKuda Андрея Клочкова и других участников съемочной группы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Поводом стало видео, в котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. Клочков позже рассказал, что оружие в видео было ненастоящим и ролик записывался в безлюдном месте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Обрушение породы произошло на российском руднике
Мощный ливень затопил столицу российского региона
Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом
Румыния выслала работника российского посольства
Экс-сотрудника Верховной Рады заподозрили в госизмене
Бывший тренер «Зенита» рассказал о роли украинского игрока в трансфере Дзюбы
В ДНР сообщили о боях у Авдеевки
В российском регионе выпал первый снег и попал на видео
Российская блогерша подняла на смех внешний вид Бородиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.