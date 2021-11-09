Автор шоу о депутате Наливкине прокомментировал возбуждение уголовного дела

Автор шоу о депутате Наливкине заявил, что настоящего оружия в роликах не было

Автор и продюсер проекта BARAKuda, выпускающего интернет-сериал про вымышленного депутата Виталия Наливкина, Андрей Клочков, против которого возбудили уголовное дело о хулиганстве, прокомментировал ситуацию. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что гранатомет из ролика, ставший причиной возбуждения дела, был макетом.

«Конечно, у нас нет настоящего оружия в роликах, это все макеты, находящиеся в свободной продаже. У нас тоже это изымали после роликов, оно там у них в отделе, все с документами, задокументировано. Можете в интернете найти, оно все продается. Киношное, как киношные спецэффекты», — рассказал Клочков.

Он также добавил, что видео записывали в безлюдном месте, и подчеркнул, что команда проекта привела место съемок в «первозданный вид». Автор проекта добавил, что после выхода ролика МЧС проверило территорию и заключило, что съемочная команда не принесла никакого ущерба.

Клочков отметил, что ролик был записан полтора месяца назад. Тем не менее 4 ноября к авторам шоу ворвался ОМОН, после чего у команды изъяли аппаратуру. «Спустя полтора месяца, видать, поступила какая-то команда, и наш краевой отдел экономической безопасности возбудил дело против нас о тяжких хулиганских действиях, что мы якобы такие злостные хулиганы нарушили общественный порядок, хотя ничего такого не было абсолютно», — заявил автор проекта.

По его мнению, дело может быть связано с делом актрисы Ларисы Кривоносовой, которая пародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк. Позже она получила три месяца колонии за уклонение от административного надзора.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что в отношении Клочкова и других участников съемочной группы завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В их квартирах прошли обыски. По предварительным данным, поводом для возбуждения дела и обысков стало видео, на котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета.