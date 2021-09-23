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Российскую актрису арестовали после пародии на генерала МВД Ирину Волк

Актрису Кривоносову, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток
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Лариса Кривоносова
Лариса Кривоносова
Кадр: BARAKuda / YouTube

В Уссурийске арестовали российскую актрису из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, в котором она спародировала официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк. Об этом стало известно VL.ru.

Согласно данным источников, мировой суд установил, что 43-летняя Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудника полиции. Артистку признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

В результате после роли «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф» россиянке назначили десять суток ареста и штраф в размере тысячи рублей. Отмечается, что свою вину она признала и раскаялась.

Героиня Марина Вульф, которую играла Кривоносова, появлялась в нескольких эпизодах сериала сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Ее персонаж — юмористический образ представителей правоохранительных органов, у которого периодически менялись погоны. Сюжет каждого ролика был связан с какой-либо проблемой, которую главный герой Наливкин оперативно решал в нестандартной манере.

В июне 2020 года на канале вышло пародийное видео о коррупции в МВД, из-за чего актера Андрея Неретина, исполняющего роль Наливкина, задержали по подозрению в неуважении к власти и признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте. В результате артиста арестовали на пять суток. Сам он утверждал, что не ругался публично.

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