«Депутат» Наливкин нашел способ пресечь коллекторский беспредел

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, герой пародийных роликов, авторы которых иронизируют над региональными политиками и чиновниками, нашел способ «остановить вопиющий коллекторский беспредел». Видео опубликовано на YouTube.

Чтобы пресечь их деятельность, Наливкин лично взял кредиты в пяти микрофинансовых организациях. Затем он стал ждать звонка от коллекторов, чтобы отследить их адрес. «Сейчас я тебя погашу», — ответил Наливкин по телефону и отправился к коллекторам вместе с оперативной группой.

«В ходе следственных мероприятий в помещении был произведен обыск с целью изъятия всей информации о задолженностях уссурийцев, которая использовалась коллекторами для вымогательства денежных средств незаконными методами», — сообщил закадровый голос. Рассказ сопровождался видео, на котором депутат и оперативники громили офис коллекторов, а затем прямо в помещении жгли все их документы и технику.

«Вы этого добивались? Вот теперь смотрите. Здесь больше ничего не останется», — резюмировал Наливкин и добавил, что в будущем для защиты жителей Уссурийского района от коллекторского произвола будут применяться «жесткие меры воздействия».

Во вторник, 25 августа, президент России Владимир Путин потребовал разобраться с действиями коллекторов, взыскивающих долги с граждан. Президент отметил, что то, с чем сталкиваются люди в работе коллекторских организаций, «просто переходит иногда всякие границы», и заявил о необходимости взять ситуацию под контроль.

Виталий Наливкин — собирательный образ российского регионального депутата. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с проблемой жителей Уссурийска, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.