Создатель Наливкина рассказал о попытке полиции вывести его на чистую воду

Автор проекта BARAKuda Андрей Клочков рассказал о деталях допроса, на который вызвали команду, снимающую ролики о вымышленном депутате Виталии Наливкине. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что в отделе полиции им создали «неповторимую атмосферу».

«Пригнали пресс-службу свою и начали выводить нас на чистую воду: "Так, это кто снимал? Кто режиссировал? А это что такое? Кто вас финансирует?" — в таком духе. Мы все спокойно объяснили. Мы же понимали, что их гонор — это просто мыльный пузырь. За нами нет никого криминала, никаких тайных умыслов у нас тоже нет, даже спонсора, к сожалению, нет», — сообщил создатель проекта в интервью.

По его словам, для полиции Уссурийска, столкнувшейся с энтузиастами, записывающими пародийные ролики, «это оказалось дико». «Дядьки-то взрослые, они не знакомы ни с интернетом, ни с YouTube, ни с просмотрами, ни с монетизацией», — поделился Клочков.

Правоохранительные органы изъяли у команды Наливкина страйкбольное оружие, которое использовалось в ролике, допустив, что оно настоящее. «Ну, конечно, настоящее! Имея возможность взять страйкбольные стволы, мы будем целенаправленно искать настоящие калаши на черном рынке. Это же проще, да?» — возмутился Клочков.

Полицейские также «попытались прицепиться» к использованию в роликах полицейской формы, однако Клочков им объяснил, что претензий с их стороны быть не может, потому что форма героя ролика не соответствует форме сотрудников органов внутренних дел. «Из формы там максимум только погоны», — пояснил режиссер и сценарист BARAKuda.

Ранее актера Андрея Неретина, исполняющего роль Наливикна, заподозрили в неуважении к власти за видео о коррупции в МВД. 15 июня он был задержан на пять суток, его признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 Кодекса административных правонарушений) за нецензурную брать в общественном месте. Сам Неретин уверяет, что не бранился на улице.

Видео «Виталий Наливкин борется с коррупцией» вышло на YouTube 10 июня и собрало миллион просмотров. Оно стилизовано под новостной сюжет на региональном телевидении, рассказывающем о задержании вымышленного подполковника Алексея Андрейченко. По сюжету, в его доме нашли «сотни килограммов денег». Наливкин «уличил» коррупционера в «незаконном обороте дикорастущих биоресурсов» и в попытке бежать из страны. Правоохранительные ролики распространили в соцсетях сообщение о том, что сатирический ролик — фейк, а Алексей Андрейченко в звании подполковника службу в полиции Уссурийска не проходил и не проходит. Полиция призвала СМИ и администраторов пабликов в соцсетях «не поддаваться на провокации» и не вводить в заблуждение аудиторию, и напомнила о штрафах за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к обществу.

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