Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал 360.

Отмечается, что актер был задержан в Уссурийске 15 июня. Его арестовали на пять суток, при этом ни фамилия, ни имя артиста не уточняются.

11 июня сообщалось, что полиция начала проверку пародийного видео, в котором рассказывалось о вымышленном силовике, подполковнике Алексее Андрейченко, задержанном за коррупцию. В видео, стилизованном под новостной репортаж, нашли признаки неуважения к власти.

В ролике в доме Андрейченко обнаружили «сотни килограммов денег». Разоблачить его помог Наливкин — еще один вымышленный персонаж, «председатель исполнительного комитета города Уссурийска».

Наливкин — собирательный образ российских региональных депутатов. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.

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