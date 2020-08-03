Вымышленный депутат Наливкин «задержал» Дегтярева и «заменил» его

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, иронизирующий над региональными политиками и чиновниками, в новом видео «задержал» временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и «заменил» его на этом посту. Ролик опубликован на YouTube-канале BARAKuda.

На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.

Отмечается, что Дегтярева могут передать в Москву в обмен на бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. «На период следственных действий в отсутствие Фургала роль врио губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин», — говорится в видео.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.

В июне вышло пародийное видео о коррупции в МВД, из-за чего актера Андрея Неретина, исполняющего роль депутата, задержали по подозрению в неуважении к власти и признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте. В результате Неретина арестовали на пять суток. Сам артист утверждает, что не ругался публично.