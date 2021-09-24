Раскрыты подробности задержания спародировавшей генерала МВД актрисы

Автор проекта BARAKuda Андрей Клочков раскрыл подробности задержания актрисы Ларисы Кривоносовой, которая спародировала в интернет-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В интернете возникла очень бурная реакция по поводу ее (Кривоносовой — прим. "Ленты.ру") сходства с официальным представителем МВД, что, наверное, и послужило поводом для того, чтобы применить к ней соответствующие меры воздействия. То есть была зацепка за форму, а там дальше нашли причину, чтобы вменить ей эти десять суток», — сказал Клочков.

Создатель проекта добавил, что в суде Кривоносовой припомнили «какие-то старые инциденты», о которых никто из съемочной группы не знал. Клочков назвал дело сфабрикованным и надуманным.

«Мы считаем, что [на нас] оказывается давление, хотя все сотрудники местные, наши, уссурийские нас поддерживают. То есть не иначе как "сверху" все эти указания происходят», — уверен режиссер. Он добавил, что команда проекта была готова к такому повороту событий.

«Как только Марина Вульф (персонаж Кривоносовой — прим. "Ленты.ру") освобождается, мы присваиваем ей новое звание и продолжаем действовать по нашей схеме», — пообещал автор сценария, добавив, что ролики про Виталия Наливкина отражают российскую действительность.

23 сентября Кривоносову арестовали в Уссурийске. Артистку признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») и оштрафовали на тысячу рублей. Ей дали десять суток ареста в связи с тем, что у нее уже имелось семь судимостей, однако женщина нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22:00.