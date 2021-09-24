В Кремле ответили на вопрос о «депутате Наливкине» и аресте «Марины Вульф»

Песков заявил, что в Кремле не знают о «депутате Наливкине» и аресте «Марины Вульф»

Политическая сатира в России не преследуется, но в законе предусмотрена ответственность за оскорбление власти. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о «депутате Наливкине» и аресте «Марины Вульф». Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что ничего не знает об этом сатирическом проекте.

Песков подчеркнул, что грань, которую могут перейти в отношении политической сатиры, очень тонкая. Поэтому подобные вопросы следует рассматривать в каждом отдельном случае, отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Уссурийске арестовали российскую актрису из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, в котором она спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк.

В июне прошлого года на YouTube-канале вышло пародийное видео о коррупции в МВД, после чего актера Андрея Неретина, исполняющего роль Наливкина, задержали по подозрению в неуважении к власти и признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте. Так, артиста арестовали на пять суток. Сам он утверждал, что не ругался публично.