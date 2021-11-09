На автора роликов о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело

Пивоваров заявил, что на автора сериала о «депутате» Наливкине завели уголовное дело

Автор и продюсер проекта BARAKuda, который выпускает интернет-сериал про вымышленного депутата Виталия Наливкина, Андрей Клочков сообщил, что в квартирах всех членов съемочной группы проходят обыски. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале журналиста Алексея Пивоварова.

Пивоваров заявил, что в отношении Клочкова и других участников съемочной группы завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По предварительным данным, поводом для возбуждения дела и обысков стало видео, на котором Наливкин решает проблему некачественных остановок при помощи гранатомета. «Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было», — уточнил Пивоваров.

21 октября сообщалось, что суд вынес приговор ранее неоднократно судимой Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России, генерал-майора полиции Ирину Волк в интернет-сериале про Наливкина. Уточнялось, что ее признали виновной по статье 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных ограничений») и приговорили к трем месяцам колонии общего режима.

Клочков позднее заявил, что решение суда никак не повлияет на творческую деятельность проекта BARAKuda. По его словам, все сценарии и сюжеты с Кривоносовой будут пересмотрены. Продюсер добавил, что съемочная группа будет ждать, когда актриса выйдет на свободу.

