Автор шоу о депутате Наливкине оценил приговор актрисе из пародии на Ирину Волк

Андрей Клочков, автор проекта BARAKuda, который выпускает интернет-сериал про вымышленного депутата Виталия Наливкина, прокомментировал новость о том, что актрису Ларису Кривоносову, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, приговорили к трем месяцам колонии. То, как решение суда повлияет на шоу, он оценил в беседе с «Подъемом».

«Мы сами только сегодня узнали о решении суда. На нашу творческую деятельность это не повлияет, конечно. Мы как продолжали, так и будем. Были в работе сценарии и сюжеты с ней, сейчас, естественно, это будет пересмотрено», — завил Клочков. Он добавил, что команда проекта будет ждать Кривоносову.

Автор сериала подчеркнул, что заключенной не будут передавать новые сценарии, так как интернет-сериал строится на импровизации. «У нас все по ходу пьесы сразу: на съемочной площадке персонажам всем все выдается, а не так что за три месяца надо разучить что-то», — объяснил он.

Ранее в четверг, 21 октября, стало известно, что Уссурийский районный суд приговорил Кривоносову к трем месяца колонии общего режима. Ее признали виновной по статье 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение административных ограничений»).

По данным МВД, в апреле 2017 года артистка вышла на свободу условно-досрочно (УДО) из колонии в Хабаровском крае. Там она отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года за ней был установлен административный надзор за нарушения общественного порядка. Суд запретил Кривоносовой покидать дом ночью, выезжать за пределы округа, а также обязал являться в полицию. Однако женщина игнорировала наложенные на нее ограничения, из-за чего против нее возбудили уголовное дело.

В конце сентября сообщалось, что актрису арестовали на 10 суток и оштрафовали на тысячу рублей.