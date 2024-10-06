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16:31, 6 октября 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности смерти сыгравшего депутата Наливкина актера

Умерший актер, сыгравший депутата Наливкина, перенес микроинсульт и операцию

Кадр: BARAKuda / YouTube

Актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина, недавно перенес сложную операцию и микроинсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в последние годы Неретин много болел, летом перенес операцию на тазобедренном суставе и микроинсульт, но затем пошел на поправку. В субботу, 5 октября, ему резко стало плохо дома. Актера экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Как уточняет РБК, создатель интернет-проекта Андрей Клочков рассказал, что год назад Неретин бросил пить, но на днях сорвался из-за закрытия шоу.

«Он целый год не пил, даже проходил лечение. Но после того, как узнал, что проект закрывается, сорвался от расстройства. На протяжении двух дней беспробудно пьянствовал», — рассказал он.

Ранее стало известно, что исполнитель роли фейкового депутата ушел из жизни в возрасте 48 лет.

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      Андрей Шеньшаков
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