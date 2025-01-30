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11:28, 30 января 2025Силовые структуры

Наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет за боевые действия на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам грузинского наемника ВСУ Гелашвили
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Грузии Георгия Гелашвили за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гражданин Грузии признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Суд установил, что в марте 2022 года Гелашвили приехал на Украину и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен). На тренировочной базе он прошел военную подготовку, а затем получил оружие и боеприпасы. Наемник участвовал в боевых действиях против силовиков ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил России с мая 2022-го по октябрь 2024 года в составе вооруженного формирования «Кавказский легион». За это Гелашвили получил 2,4 миллиона рублей.

В прошлом он служил в рядах Сил обороны Грузии, у него имеется военная специальность — снайпер, оператор беспилотников.

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