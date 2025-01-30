Нацразведка США захотела содействовать переговорам по Украине

Нацразведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине

Национальная разведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине и передавать избранному американскому лидеру Дональду Трампу всю необходимую информацию. Об этом сообщила кандидат на пост директора Нацразведки Тулси Габбард, ее слова приводит сайт спецкомитета по разведке Сената Конгресса США.

«В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров», — отметила Габбард.

По ее словам, нацразведка захотела передавать президенту США наиболее точные разведданные, а не «диктовать конкретные политические условия».

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.