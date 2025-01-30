Назван дешевый способ избавиться от тараканов

«БелНовости»: Избавиться от тараканов в доме удастся с помощью лимона

Избавиться от тараканов в доме удастся с помощью лимона. Дешевый, но эффективный способ прогнать нежелательных гостей назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что тараканы не переносят запах лимона и не придут в дом, где чувствуют его аромат. Они также указали на экологичность метода, в отличие от использования дихлофоса и других подобных химикатов. Эксперты предложили нарезать лимон на кусочки и нанизать их на нитки по четыре-пять ломтиков, после чего развесить либо разложить в местах появления насекомых.

Ранее в «БелНовостях» рассказали об эффективности лаврового листа в борьбе с тараканами.

