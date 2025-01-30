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08:01, 30 января 2025Экономика

Названа главная причина отказа россиян от работы

РИА Новости: 52 процента россиян отказываются от работы из-за низкой зарплаты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Более половины (52 процента) россиян отказываются от предложения о работе после успешного прохождения собеседования из-за низкого размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось в январе 2025 года, в нем приняли участие в общей сложности 3,5 тысячи граждан из всех российских регионов. По его итогам выяснилось, что для 43 процента респондентов главной причиной отказа от работы стало большое время в пути, а еще 38 процентов выбрали более привлекательное предложение от другого работодателя.

Другими весомыми причинами для отказа от нового места труда для россиян стали неподходящие рабочие задачи (такой ответ дали 22 процента респондентов), негативное отношение к самой компании (20 процентов), несоответствие навыков и обязанностей (18 процентов) и возможные конфликты с начальством (17 процентов).

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Как выяснилось, часто отказывались от работы после успешного собеседования только 7 процента россиян, еще 2 процента поступали так регулярно. В свою очередь, 23 процента респондентов отметили, что очень редко отвечали отказом работодателю после успешного прохождения конкурса на замещение вакантной должности, 15 процентов делали это редко, а 34 процента — иногда.

Ранее эксперты кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix сообщили, что россияне готовы оставаться продолжительный период времени на одной работе ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью. Еще одной причиной задержаться в компании для граждан стала надежда на повышение зарплаты. В число самых популярных поводов остаться на работе для россиян также стали хороший руководитель, комфортная атмосфера в коллективе и удобный график труда.

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