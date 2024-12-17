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08:01, 17 декабря 2024Экономика

Россияне назвали топ причин задержаться на одном рабочем месте

UTEAM: россияне готовы задержаться на одном месте из-за индексации зарплаты
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне готовы не менять работу ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью и надежды на повышение зарплаты. Топ причин, по которым граждане готовы задержаться на одном рабочем месте, назвали эксперты кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Большинство опрошенных (61 процент) назвали главным фактором, который мотивирует их трудиться на одном месте более пяти лет, баланс между работой и личной жизнью. На втором месте (57 процентов) — индексация зарплаты. Также в число самых популярных причин входят хороший руководитель (55 процентов), комфортная атмосфера в коллективе и здоровый климат в команде (50 процентов), а также гибкий рабочий график (48 процентов).

На фоне рекордно низкой безработицы и нехватки рабочих рук многие работодатели начали уделять пристальное внимание удержанию сотрудников. По словам директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной, удерживать действующий персонал стратегически важно: в фокусе работодателей — забота о ценных сотрудниках, так как замены и вывод на эффективность вновь пришедших требуют времени и трудозатрат.

Чтобы сохранить лояльность персонала, компании прибегают к разным способам — от повышения зарплаты до усиления нематериальной мотивации: создания психологического комфорта в коллективе, предоставлении возможностей для карьерного и профессионального роста, о корректировке стиля управления.

«Большое значение приобретают такие инструменты, как обратная связь, встречи с руководством, обучение и развитие, наставничество, ведь они способны оказать серьезное влияние на повышение лояльности специалистов», — пояснила эксперт.

Как ранее отмечали эксперта Центробанка, дефицит кадров вынуждает российских работодателей прибегать не только к повышению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Некоторые работодатели решили компенсировать сотрудникам часть ипотечных платежей, а также обеспечивать подчиненных жильем в случае переезда из других регионов. Кроме того, применяются различные варианты так называемых реферальных программ — сотрудник может получать выплаты, если привлечет нового человека.

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