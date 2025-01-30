Названы главные причины стагнации экономики еврозоны

Bloomberg: Европа оказалась в состоянии спада и нескоро сможет из него выйти

В настоящее время европейская экономика переживает спад, и маловероятно, что она сможет выйти из него этой зимой. Об этом заявил экономист ING Берт Колейн. Его процитировало издание Bloomberg.

Как полагает Колейн, результаты I квартала дают основания полагать, что экономика еврозоны пробудет в стагнации еще какое-то время. Однако не исключено, что в течение года какой-то рост будет достигнут за счет повышения внутреннего спроса.

Издание напомнило, что ВВП еврозоны в IV квартале минувшего года не изменился по сравнению с предыдущим периодом. А за весь 2024 год рост оценивается в 0,7 процента. Предполагается, что региону сложно найти драйверы роста. В частности, из-за производственного спада в Германии, а кроме того, ситуация омрачается из-за планов нового президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары.

В ФРГ валовый внутренний продукт сокращается уже второй год подряд, а во Франции «попутные ветры с летних Олимпийских игр в Париже» давно стихли. Активность ограничена медленным ростом потребительских расходов и стагнацией в бизнес-инвестициях. А главной проблемой там является бюджетный кризис.

Ранее Европейский центральный банк предсказал еврозоне очередной долговой кризис из-за отсутствия экономического роста и высокого государственного долга.