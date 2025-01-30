Некоторых россиян призвали отказаться от кедровых орехов

Гастроэнтеролог Сухорукова посоветовала отказаться от кедровых орехов при язве

Людям с кишечными расстройствами, язвенными заболеваниями и кожными болезнями следует отказаться от употребления кедровых орехов. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По ее словам, употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, а также пациентам с заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом.

«Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ», — отметила эксперт.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что людям с болезнями почек следует избегать употребления шоколада, орехов и некоторых других продуктов. По его словам, при заболеваниях почек нельзя увлекаться продуктами с высоким содержанием оксалатов, к которым относятся шпинат, свекла, картофель фри, орехи, щавель и шоколад.