Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:53, 30 января 2025Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от кедровых орехов

Гастроэнтеролог Сухорукова посоветовала отказаться от кедровых орехов при язве
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Людям с кишечными расстройствами, язвенными заболеваниями и кожными болезнями следует отказаться от употребления кедровых орехов. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По ее словам, употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, а также пациентам с заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом.

«Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ», — отметила эксперт.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что людям с болезнями почек следует избегать употребления шоколада, орехов и некоторых других продуктов. По его словам, при заболеваниях почек нельзя увлекаться продуктами с высоким содержанием оксалатов, к которым относятся шпинат, свекла, картофель фри, орехи, щавель и шоколад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      В Российской академии наук обновят «золотые мозги»

      Девушка узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод

      Откровенное видео 83-летней Марты Стюарт вызвало споры в сети

      Некоторых россиян призвали отказаться от кедровых орехов

      Регулятор США оставил без изменений базовую ставку

      Жители города обнаружили грызущую человеческий череп собаку

      Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра

      В Киеве раздались взрывы

      Власти Израиля сообщили о десятках тысяч репатриантов из России с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше