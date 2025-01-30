Образ Кайли Дженнер на Неделе моды обругали в сети

Пользователи сети обругали образ американской телезвезды Кайли Дженнер на Неделе моды в Париже. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на снимки 27-летней предпринимательницы, которые она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них Дженнер предстала в белом костюме люксовой марки Chanel, состоящем из укороченного жакета и мини-юбки. При этом в качестве украшения она выбрала длинную цель с подвеской в виде сердца и разместила ее на талии.

Читатели издания удивились внешнему виду бизнесвумен и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Не думаю, что Коко Шанель когда-либо представляла себе один из своих классических костюмов укороченным. Очень грустно. Очень безвкусно», «Молодец, Кайли. Ты заставляешь вещи Chanel выглядеть на себе дешево», «Пластиковая внешность вышла из моды», «Она мне всегда казалась такой безвкусной», «Очень старается быть похожей на Лили-Роуз Депп», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде для рекламы новой коллекции одежды собственного бренда Khy.