Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 30 января 2025Экономика

Российский миллиардер оказался бывшим владельцем доли в SpaceX

Bloomberg сообщил о владении сенатором Керимовым долей в SpaceX в размере 1 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Миллиардер, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов в прошлом владел долей в американской компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust. Об этом со ссылкой на четыре источника, в том числе «двух бывших высокопоставленных чиновников» Министерства внутренней безопасности США, пишет Bloomberg.

По их данным, россиянин получил около одного процента космической корпорации в 2017 году. Через год он попал под санкции Минфина США, предполагавшие блокировку активов, за то, что было названо «вредоносной деятельностью России по всему миру». Однако тогда это решение не стало поводом блокировать траст и связанные с ним организации. При этом Citigroup Inc., управлявшая Heritage Trust, специально обращалась к ведомству за разъяснениями по поводу Керимова.

В итоге заблокировали траст только в 2022 году, уже после начала боевых действий на Украине и при администрации Джо Байдена. Впрочем, к тому моменту компания уже избавилась от доли в SpaceX.

Источник агентства заметил, что власти США до сих пор выявляют компании, в которые инвестировал Heritage Trust. Однако какие конкретно организации удалось найти, он не уточнил.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сенатор Сулейман Керимов и два депутата Госдумы пытались заказать на него покушение. Он пригрозил названным лицам кровной местью, если те не докажут своей невиновности. Через несколько дней сенатор, один из богатейших людей России стал почетным гражданином Дагестана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Украинского шпиона осудили в России на 11 лет за передачу данных СБУ

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше