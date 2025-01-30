Российский миллиардер оказался бывшим владельцем доли в SpaceX

Bloomberg сообщил о владении сенатором Керимовым долей в SpaceX в размере 1 %

Миллиардер, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов в прошлом владел долей в американской компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust. Об этом со ссылкой на четыре источника, в том числе «двух бывших высокопоставленных чиновников» Министерства внутренней безопасности США, пишет Bloomberg.

По их данным, россиянин получил около одного процента космической корпорации в 2017 году. Через год он попал под санкции Минфина США, предполагавшие блокировку активов, за то, что было названо «вредоносной деятельностью России по всему миру». Однако тогда это решение не стало поводом блокировать траст и связанные с ним организации. При этом Citigroup Inc., управлявшая Heritage Trust, специально обращалась к ведомству за разъяснениями по поводу Керимова.

В итоге заблокировали траст только в 2022 году, уже после начала боевых действий на Украине и при администрации Джо Байдена. Впрочем, к тому моменту компания уже избавилась от доли в SpaceX.

Источник агентства заметил, что власти США до сих пор выявляют компании, в которые инвестировал Heritage Trust. Однако какие конкретно организации удалось найти, он не уточнил.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сенатор Сулейман Керимов и два депутата Госдумы пытались заказать на него покушение. Он пригрозил названным лицам кровной местью, если те не докажут своей невиновности. Через несколько дней сенатор, один из богатейших людей России стал почетным гражданином Дагестана.