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17:25, 14 октября 2024Россия

Сенатор и миллиардер Керимов получил звание через четыре дня после угроз Кадырова

Сенатор Керимов стал почетным гражданином Дагестана после угроз Кадырова

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана через четыре дня после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Это следует из публикации портала РИА Дагестан.

Сообщается, что Керимов получил звание и соответствующий ему высший золотой орден общественного признания за вклад в социально-экономическое развитие Дагестана и благотворительность. Орден был вручен сенатору от региона после открытия парка имени Сулеймана Стальского, в реконструкции которого Керимов принимал участие.

10 октября сообщалось, что Кадыров пригрозил кровной местью Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни обвинил их в попытке организовать покушение на него. По словам Кадырова, у него есть свидетели переговоров сенатора и депутатов, якобы пытавшихся выяснить стоимость «заказа».

С обвинениями в адрес Керимова Кадыров выступил на фоне перестрелки у офиса компании Wildberries, возникшей при попытке сооснователя компании Владислава Бакальчука прорваться в здание после жалоб главе Чечни на рейдерский захват компании.

Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан с 2008 года. Керимова называют одним из богатейших российских бизнесменов. По версии журнала Forbes, в 2019 году его капитал составлял 6,3 миллиарда долларов.

ЖЗЛ
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