Пленный Парфентьев: Солдат ВСУ готовили под Житомиром инструкторы из США

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили на полигоне в Житомирской области американские и украинские инструкторы. Об этом рассказал украинский военнопленный Игорь Парфентьев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что видел на полигоне в Житомирской области, как американцы проводят военные учения для украинских военных. Он добавил, что помимо них там были и украинские инструкторы, которые соглашались с тем, что объясняли американцы, хотя стандарты НАТО не действуют на Украине.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл численность иностранных наемников и инструкторов ВСУ в Херсоне. По его словам, количество иностранных наемников и инструкторов не уступает числу обычных военных.