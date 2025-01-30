Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 30 января 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал об американских инструкторах на Украине

Пленный Парфентьев: Солдат ВСУ готовили под Житомиром инструкторы из США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили на полигоне в Житомирской области американские и украинские инструкторы. Об этом рассказал украинский военнопленный Игорь Парфентьев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что видел на полигоне в Житомирской области, как американцы проводят военные учения для украинских военных. Он добавил, что помимо них там были и украинские инструкторы, которые соглашались с тем, что объясняли американцы, хотя стандарты НАТО не действуют на Украине.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл численность иностранных наемников и инструкторов ВСУ в Херсоне. По его словам, количество иностранных наемников и инструкторов не уступает числу обычных военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

      Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

      Зеленского обвинили в игнорировании просьб остановить пытки

      Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

      Названа версия столкновения вертолета с самолетом в США

      В Европе предложили возобновить поставки газа из России ради мирной сделки

      Пленный солдат ВСУ рассказал об американских инструкторах на Украине

      Столкновение поезда с автобусом под Москвой попало на видео

      Пожилых людей предупредили о вредных пищевых привычках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше