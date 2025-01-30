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22:28, 30 января 2025Бывший СССР

Подполье заявило о скоплении сил ВСУ у границы с Россией

Лебедев: ВСУ накапливают силы в Черниговской области у границы России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накапливать силы в Черниговской области, расположенной на границе с Россией. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В Городнянском районе местные жители часто видят в посадках военную технику и самих военных. Они часто перемещаются. Их отличает, со слов местного населения, новая красивая форма и то, что техника свежеокрашена», — рассказал Лебедев.

По его словам, возле села Сапонова Гута в Черниговской области расположен полигон, на котором проходят обучение мобилизованные украинцы. Лебедев предположил, что в ближайшее время ВСУ могут устроить провокацию на границе с Россией.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в соседней — Одесской области. «В Одесской области шикарное попадание по скоплению бандеровцев, замысливших недоброе», — написал он.

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